Controlli anti-evasione, saltano fuori 11 affitti a nero da anni. Fumo ai minori, tabacchi a rischio licenza

Giro di vite della Guardia di Finanza a Perugia e comuni limitrofi su scontrini e su coloro che affittano a nero appartamenti, locali e spazi adibito ad uffici. Nella rete dei controlli - partiti i primi ad ottobre - sono finiti sei titolari di negozi e bar che non hanno emesso lo scontrino fiscale ai clienti dopo l'acquisto di prodotti o dopo consumazioni.

Passati a setaccio anche gli appartamenti in teoria sfitti in pratica invece affittati a nero. Ben 10 i proprietari di immobili che non avevano mai dichiarato canoni di locazioni per importi superiori a 185 mila euro. Rischia invece la licenza un tabaccaio perugino che è stato sorpreso a vendere sigarette ad alcuni minorenni. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.