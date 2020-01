Perugia, 20enne beccato con 30 grammi di marijuana e contanti: denunciato

Fermato per un normale controllo, finisce denunciato per spaccio. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Perugia, nel corso dei controlli in città e in periferia, hanno fermato un 20enne tunisino.

Il comportamento del ragazzo - già noto alle cronache giudiziarie - hanno insospettito i militari che hanno perquisito lui e l'auto. Così sono saltati fuori 30 grammi di marijuana e 190 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Per il 20enne è scattata la denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli i carabinieri di Perugia hanno denunciato anche due cittadini italiani sorpresi ubriachi al volante e un terzo automobilista che si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l'utilizzo di droga.