Centro storico a Perugia, ragazza ubriaca colpisce con calci e pugni agli agenti: arrestata e sanzioni pesanti

Stanotte il personale della Polizia ha arrestato una 21enne che si è resa responsabile di una grave aggressione nei confronti dei poliziotti. Tutto ha avuto inizio quando la giovane, ubriaca, si stava azzuffando per futili motivi in Piazza IV Novembre - in centro a Perugia - con un’altra ragazza, di alcuni anni più grande.

Non appena gli agenti si sono resi conto della situazione, hanno cercato di separarle, per mettere fine alla zuffa prima che ne scaturissero gravi conseguenze per entrambe. Purtroppo però si è calmata solo una delle due donne accettando di esibire un documento di riconoscimento mentre la 21enne, in preda a un vero e proprio raptus, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, più volte urlando che non si sarebbe mai fatta identificare da loro. Quando poi gli agenti le hanno comunicato che, in quel caso, sarebbero stati costretti ad accompagnarla in Questura, la ragazza è improvvisamente passata alle maniere forti, colpendo il poliziotto che le era più vicino. Per l’accaduto l’Agente sarebbe poi ricorso alle cure mediche presso l’ospedale “Santa Maria della Misericordia”.

Tanta è stata la violenza scatenata dalla giovane che, per fermarla, sono dovuti intervenire altri agenti, anche loro colpiti con calci e pugni, ma che comunque non hanno causato particolari conseguenze. Alla fine la 21enne è stata bloccata e portata in Questura: arrestata per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate. Inoltre, la giovane è stata denunciata anche sanzionata per ubriachezza molesta e per non aver fatto uso della mascherina come previsto dall'ordinanza.