Perugia, albero cade tra le auto in sosta in via Pascoli

Un albero di grandi dimensioni è caduto, questa mattina, in via Pascoli, a pochi metri di distanza da San Francesco al Prato. Ha mancato, di pochi centimetri, le automobili in sosta, schiantandosi al suolo proprio in mezzo ai paraurti, posteriore e antoriore, di due veicoli.

La circolazione lungo la strada è rimasta bloccata in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione del grosso tronco. Quanto accaduto è stato segnalato anche sui gruppi social cittadini, anche da diversi candidati alle prossime elezioni, dai quali non sono mancate sottolineature indirizzate all'amministrazione comunale uscente in materia di gestione del verde pubblico, anche nell'ottica della candidatura della città a capitale europea del verde.