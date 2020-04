Incendio nella notte in zona Cortonese: auto in fiamme, Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Paura nella notte in via Tilli a Perugia, in zona Cortonese. Nel cuore della notte un'auto in sosta è andata a fuoco e le fiamme hanno completamente distrutto l'abitacolo. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provincia di Perugia che sono riusciti a fermare l'incendio ma soprattutto hanno avuto la prontezza di evitare che anche altre auto, una decina, fossero coinvolte nel rogo. Il fatto è avvenuto all'interno di un parcheggio condominiale. Presente anche una pattuglia della Polizia per analizzare se l'incendio è frutto di un guasto meccanico o è stato doloso. Nei mesi scorsi alle porte di Perugia ci furono molti incendi e danni di origine dolosa con tanto di indagini e denunce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.