Occupa un appartamento, il legittimo affittuario si trova il portone bloccato da un frigorifero

Aveva occupato abusivamente un appartamento in Corso Garibaldi approfittando dell'assenza, per l'emergenza covid dell'affittuario. Quest'ultimo, tornato a Perugia, si è trovato ad affrontare questa spiacevole sorpresa ed ha allertato sia il padrone di casa che la Polizia. L'abusivo aveva messo un frigorifero per bloccare il portone di ingresso e si era ben chiuso a chiave nella camera da letto per riposare tranquiillo. Ma gli agenti sono riusciti ad entrare e a identificare l'uomo: si tratta di un 30enne tunisino irregolare che aveva scassinato la serratura principale con un cacciavite. Dopo la denuncia per invasione di edificio e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso, sono state avviate anche le pratiche per l'espulsione dell'uomo dal territorio nazionale. Nei prossimi giorni sarà rimpatriato per direttissima a Tunisi.

