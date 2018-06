Torna la tradizionale processione del Corpus Domini con la musica delle bande

Torna la tradizionale processione del Corpus Domini con la musica, come tre decenni fa. Due le Bande che hanno scandito – a far capo dalle 11:30 – il percorso della lunga teoria di religiosi e di fedeli: quella di Pretola e quella di Mugnano, in rappresentanza di due realtà territoriali nelle quali è fortemente radicata la scuola di musica bandistica. Bande, dunque, come occasione di apprendimento, ma anche di socialità e condivisione identitaria.

Al termine della liturgia in cattedrale, sotto un sole cocente, la processione si è diretta verso il Palazzo dei Priori dove, davanti al portale del Maitani, attendeva il sindaco Romizi. Momenti di saluto e raccoglimento. Dopo di che è cominciato l’avvicinamento al traguardo di San Domenico, dove i partecipanti alla processione sono stati accolti dalla comunità parrocchiale.

Hanno sfilato i canonici della cattedrale, col priore monsignor Fausto Sciurpa, le confraternite, fra le quali quella, antichissima, del Santo Anello. Fra le più note, anche quella dei Cavalieri di Malta e del Santo Sepolcro, ma anche la Confraternita del SS. Sacramento e Maria del Rosario di Villa Pitignana, la Compagnia di Maria, l’Unitalsi.

La domenica ritorni ad essere il giorno del Signore e dell’uomo: il Messaggio del Cardinale Bassetti

"Celebriamo il mistero dell’Eucaristia, che è la nostra vera festa – ha ricordato il cardinale –. Dico con forza e l’ho già ripetuto in altre circostanze, per celebrare degnamente il sacramento dell’Eucaristia, torniamo a santificare la festa, la domenica, il giorno del Signore. Facciamo di tutto per partecipare alla celebrazione eucaristica e vivere il riposo, anch’esso dono di Dio. Sono molte le persone che devono lavorare di domenica… Auspichiamo che essa torni ad essere il giorno del Signore e dell’uomo. Il giorno in cui si è vicini alla propria famiglia che ha bisogno di affetto. La domenica sia il giorno degli affetti e del volontariato. Santificando la domenica, nel passato tante opere di carità e di misericordia si sono potute sviluppare".

"Il cardinale Bassetti ha concluso l’omelia sottolineando che «Cristo si è rivestito delle apparenze del pane per farci capire che è Lui l’alimento, il principio interiore, rinnovatore della nostra povera esistenza terrena… Nutriamoci di Lui, se vogliamo vivere in pienezza la nostra esistenza cristiana. Nell’Eucaristia Dio si fa piccolo, si fa cibo, per essere in piena comunione con l’uomo, adattandosi a lui, penetrando nel suo stesso essere".