Controlli anti-droga a Perugia: un 30enne arrestato per possesso e spaccio di 2,5 chili di marijuana

Gli agenti della Volante della Questura, durante un controllo su due auto sospette, sono stati in grado di togliere dal mercato della droga del capoluogo qualcosa come 2chili 500 grammi di marijuana. La prima busta di marijuana è stata sequestrata direttamente durante l'ispezione del mezzo: il pacchetto, con 270 grammi, era in bella vista sul sedile del passeggero. A quel punto la Polizia ha deciso di andare a fare un controllo nella casa del 30enne italiano proprietario dell'auto. Insieme ai colleghi della Squadra Mobile sono stati trovati e sequestrati nel garage altre buste per un totale di 2,5 chili. Il 30enne è stato arrestato, mentre un altro italiano, classe 1986, è stato denunciato a piede libero perchè trovato in possesso di 4.50 circa di hashish.