In Breve - Controlli su strada della Polizia: dall'auto spuntano eroina e "armi bianche"

Continuano senza sosta i controlli su strada da parte della Polizia per monitorare cosa e chi si muove in nei quartieri perugini. Nella rete della Questura sono finiti due uomini a bordo di un'auto con molti precedenti. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione sia personale che del veicolo: trovate e sequestrate diverse dosi di eroina di proprietà del passeggero, un marocchino con precedenti per spaccio. Il marocchino, infatti, teneva occultati tra le gambe due involucri di sostanza poi

Nel veicolo, invece, di proprietà dell’algerino, all’interno del vano porta oggetti, sono stati ritrovati cacciavite ed una forbice da elettricista. Accompagnati in Questura, al marocchino è stato contestato il possesso per uso personale di stupefacenti mentre l’algerino è stato denunciato per possesso ingiustificato dioggetti atti ad offendere.