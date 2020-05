I cittadini in provincia di Perugia sono rispettosi delle norme: crollo delle multe, i dati

Continuano i controlli sul rispetto delle norme anti-contagio a Perugia e provincia da parte della task-force delle forze dell'ordine guidata dal Prefetto Sgaraglia. Il bollettino diramato nella giornata di oggi indica che sono state controllate oltre 1646 persone. In forte ribasso, a dimostrazione del rispetto alle norme dei cittadini, le multe: sono 11 le violazioni nei confronti dei trasgressori, che come noto, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 19/2020, sono adesso punite con la sanzione amministrative pecuniaria che va da 400 a euro 3.000.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuna persona denunciata per falsa attestazione ai sensi degli art. 495 496 c.p., 3 persone denunciate per altri reati. Nessuna persona denunciata per avere eluso il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultato positivo al virus. Nessun titolare di attività o esercizi è stato sanzionato su ben 485 esercizi commerciali ispezionati.