Coronavirus, nuova ordinanza anti-spostamenti a Perugia: scale mobili e minimetrò, si allungano i tempi

Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Perugia Andrea Romizi per far rispettare il più possibile le regole anticontagio. Prorogata fino al 3 aprile la chiusura del servizio del Minimetrò. Fino al 3 aprile sarà in vigore anche l'orario anticipato di chiusura - previsto alle 21 - per ascensore inclinato del Pincetto, ascensore della Galleria Kennedy, scale mobili del Pincetto, Scale mobili Rocca Paolina; Scale mobili Piazzale Europa e Corso Cavour.

