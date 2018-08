Colli della Trinità, ladri tentano il colpo ma il "controllo di vicinato" li mette in fuga e senza bottino

Il controllo di vicinato che si effettua attraverso un veloce scambio di informazioni via telefono (da messenger a WhatsApp), sta dando buoni frutti e sono sempre di più i cittadini che utilizzano questa formula per garantire sicurezza e allo stesso tempo collaborare con le forze dell'ordine. Ne sanno qualcosa i residenti del Colle della Trinità che, nella serata del 20 agosto, hanno dovuto fronteggiare due ladri che hanno visitato diverse proprietà ma senza successo. Il primo assalto è avvenuto in una villa intorno alle 19:

i criminali hanno scardinato la porta finestra entrando in casa alla ricerca di beni di valore. Ma sono stati poi costretti alla fuga, senza arraffare niente, con il ritorno dei proprietari. A quel punto è scattato l'allarme via WhatsApp ai residenti dell'area che, così, hanno blindare le proprie abitazioni. Fondamentale è stato il ruolo della Polizia che è subita intervenuta alla Trinità per un accurato sopralluogo. I ladri però hanno fatto perdere le proprio tracce ma senza aver rubato niente.

