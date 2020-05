Assembramenti, l'appello ai giovani: "Rispetto delle regole e isolate i trasgressori. Rischiamo di tornare alla Fase 1"

Non possiamo ancora permettercelo di tornare alla vita di prima, ai divertimenti di prima, alla legitima voglia di stare insieme magari davanti al locale preferito, incrociando sguardi nella speranza di conoscere un "amico o amica" in più. Ma è ancora presto perchè il potenziale ritorno di fiamma dei contagi da coronavirus, secondo la task-force sia regionale che nazionale, è dietro l'angolo.

E non abbiamo nessun vaccino a disposizione. Gli episodi registrati nelle ultime 48 ore a Perugia ma anche in tante altre città della nostra Umbria non solo hanno provocato la netta reazione delle forze dell'ordine ma sono scesi in campo anche la Presidente Tesei, i sindaci, il manager alla sanità Claudio Dario e ora anche il numero uno di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni. Dall'imprenditore perugino un appello forte "ai clienti cittadini" per ribadire che oggi più che mai è necessario rispettare le regole di comportamento previste dalla Fase 2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo perfettamente consapevoli – ha dichiarato – che i nostri ragazzi hanno particolarmente sofferto la privazione della socialità imposta dal lockdown, e comprendiamo la loro voglia di tornare alla spensieratezza e al divertimento. Ma debbono capire che il rispetto dell’uso delle mascherine, del distanziamento, del divieto di assembramenti è il primo fondamentale passo verso una piena normalità, e che basta niente per tornare indietro. Ai giovani quindi dico: ‘Non permettete che il comportamento sbagliato e aggressivo di alcuni rovini le prospettive di normalità di tutti, siate i primi guardiani delle regole, state lontani da chi queste regole le infrange deliberatamente e senza rispetto della collettività’”.