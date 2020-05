Il Pd e 5 Stelle all'attacco di Romizi: "Ordinanza? Repressiva e discriminante. Controlli non adeguati"

Due mozioni urgenti per dibattere sul caso degli assembramenti a Perugia che hanno determinato l'ordinanza del sindaco Romizi che prevede obbligo di dispositivi e locali chiusi in anticipo nel fine settimana in centro e a Fontivegge. Le mozioni portavano la firma dei capigruppo del Movimento 5 Stelle Tizi e del Pd Bistocchi. Sul banco degli imputati, per le opposizioni, la gestione della Fase 2 da parte dell'amministrazione comunale.

“Scene surreali - ha spiegato Bistocchi - con assembramenti e tafferugli, a cui però l’amministrazione ha risposto con una reazione peggiore dell’azione stessa. L’ordinanza del Sindaco è repressiva e dannosa. Serve responsabilità da parte di tutti”.

Anche la capogruppo Tizi, oltre che alle rassicurazioni sui protocolli da adottare per prevenire il contagio, si è schierata contro la gestione sicurezza per il primo fine settimana che sull'ordinanza.

“La questione - ha spiegato l'esponente 5 Stelle - era abbastanza prevedibile e quindi evitabile. È necessario sapere perché non vi è stato il dovuto controllo. Il provvedimento assunto dall’amministrazione prevede una chiusura indiscriminata che danneggia una categoria già messa in crisi dal lockdown. Per questo chiedo che il Sindaco spieghi al consiglio quali misure si intendono prendere per prevenire la possibilità di contagi"

Messe in votazione per accoglierne o meno l’urgenza, entrambe le mozioni sono state respinte dall’assemblea: nel caso della mozione presentata dalla consigliera Bistocchi con 11 voti a favore, 2 contrari e 18 astenuti, mentre la mozione del M5S con 11 voti a favore e 19 contrari. La maggioranza, infatti, per bocca del capogruppo della Lega Mattioni, si è detto contraria, in quanto l’amministrazione comunale ha già intrapreso questa strada con tempestività.