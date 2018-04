L'INVIATO CITTADINO Ecco come la storica Fonte Lomellina torna a nuova vita con l'Art Bonus

La storica Fonte Lomellina torna a nuova vita, grazie all’Art Bonus. I lavori sono iniziati da una decina di giorni. Intanto la ditta esecutrice ha impostato la pavimentazione, allargando la fascia di rispetto del manufatto. Difatti, è stata leggermente ampliata la banda in travertino che delimita lo spazio dall’asfalto della strada. La sezione interna verrà allestita con accoltellato in mezzo laterizio. Si pensa di tutelare questo spazio attraverso l’apposizione di dissuasori che impediscano agli automobilisti maleducati di impegnarlo, salendoci sopra, sporcandolo e deteriorandolo. Gli uffici del Comune stanno valutando varie ipotesi e la dottoressa Maria Cristina Timpani sta effettuando sopralluoghi e confronti.

La scelta più opportuna sarebbe quella di ricollocare i dissuasori in travertino, sia per conservare la facies originaria (anche in termini di arredo e di decoro), sia per coerenza dei materiali stessi. A parere dell’Inviato Cittadino, la collocazione di dissuasori in metallo a paletto deteriorerebbe irreparabilmente la dignità del monumento. IL restauro artistico è stato affidato all’esperto Adamo Scaleggi, già accreditato da un percorso professionale di tutto rispetto. Si pensi che uno dei più recenti incarichi, svolti egregiamente, è stato il restauro dell’Arco etrusco.

Terminata la pavimentazione, si avvierà la parte artistica. Ci sono da rimuovere muffe, muschi, impurità, concrezioni, stratificazioni di decenni. Torneremo in tema di procedure e metodologie con una speciale intervista al restauratore in corso d’opera.