LA SEGNALAZIONE Paura a Palazzo Sorbello in centro, intervenuti i caschi rossi arginato principio di incendio

Avvertito un principio di incendio a palazzo Sorbello in piazza Piccinino. Ce lo segnala con foto l’amico lettore Gianluca Papalini, che precisa: “Si è verificato nel locale portineria ed è stato rapidamente circoscritto”. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito all’impianto elettrico. Tempestivamente allertati, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, anche un’ambulanza del 118.

Precisa Papalini: “Nessun ferito e pochi i danni, limitati al locale tecnico e alla portineria”. Come ben sanno i perugini, palazzo Sorbello sorge a pochi passi dalla chiesa cattedrale e incorpora l’omonimo pozzo etrusco, mirabile opera di ingegneria idraulica, che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. Il palazzo-museo contiene una preziosa biblioteca, consultabile da studiosi e appassionati. Ricche le collezioni di quadri, porcellane, opere a stampa, manoscritti e tessuti ricamati.

Lo storico edificio include sale con volte affrescate tra eleganti arredi e lampadari settecenteschi, con una suggestiva vista su Perugia e la valle di Assisi. Interessante, in biblioteca, la sezione espositiva di Baldassarre Orsini, personalità di spicco della vita culturale, artistica, scientifica e letteraria non solo perugina, oltre che direttore dell’Accademia del Disegno, come all’epoca si chiamava l’attuale Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.

È positivo il fatto che reperti e testimonianze di alto valore storico-artistico non siano stati minimamente danneggiati e possano dunque ancora offrirsi alla vista dei visitatori. Da aggiungere che nella stessa via Bontempi, a poca distanza da lì, la notte scorsa sono stati compiuti atti vandalici a carico di vetture di residenti.