Perugia capofila delle città etrusche: al via il dossier per la candidatura come patrimonio Unesco

Dopo Perugia e Orvieto, capifila del progetto, anche altre nove città hanno intenzione di aderire al progetto di candidatura all'Unesco delle città etrusche che ancora oggi possono mostrare al mondo le opere e l'ingegno di questo misterioso popolo. Le città pronte a firmare l'accordo che poi partorirà il dossier che per la candidatura sono: erugia, Orvieto, Arezzo, Formello (Roma), Piombino, Marzabotto, Tarquinia e Volterra.



Nell’ambito del progetto il capoluogo umnro si caratterizza per l’unicità della sua cinta muraria, Orvieto quale sede del santuario federale del Fanum Voltumnae, Marzabotto è esempio unico di città panificata, Populonia (nel comune di Piombino) è esempio di città di produzione, Veio (Comune di Formello) è unica per le testimonianze relative al sacro, Gravisca (comune di Tarquinia) è il porto etrusco a noi meglio conosciuto, Volterra è nota per l’articolazionedell’acropoli, Arezzo-Castelsecco è esempio del complesso suburbano tempio-teatro. Le città selezionate, in conclusione, sono quelle che appaiono meglio rappresentative del concetto stesso di città etrusca.

Il protocollo d’intesa dà il via libera, in sostanza, alla redazione del dossier di candidatura che sarà coordinato dai professori Mario Torelli e Paola Falini. L’oggetto della candidatura, è bene dirlo, non è solamente riferito alla ricchezza testimoniale della civiltà Etrusca presente nelle sopracitate città, ma alla condivisione degli elementi costitutivi dell’intero sistema urbano, paesaggistico e dei valori espresso dalle Spur; oggetto, quindi, della candidatura è il “sito seriale" rappresentato dalle testimonianze delle città etrusche.