La buona notizia - "Sono iniziati i lavori al canile sanitario”

Sono partiti i lavori al canile sanitario di Collestrada, che riguarderanno l’adeguamento e la riqualificazione della struttura esistente. Le opere saranno effettuate per fasi, in quanto la struttura dovrà garantire il normale svolgimento delle funzioni preposte. Inizialmente, come definito nel progetto esecutivo, si procederà con l’ampliamento della struttura sanitaria, mediante la collocazione di nuovi moduli per consentire lo spostamento dei cani attualmente presenti nell’annesso centrale (attualmente destinato a box per degenze) e procedere in seguito al risanamento conservativo dello stesso.

Durante l’esecuzione dei lavori, il gestore del canile, Dott.ssa Paola Tintori, ha dato la propria disponibilità ad ospitare presso la Sezione Rifugio alcuni cani, per evitare loro eventuali stress, conseguenti ai lavori. Nel ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questo percorso -afferma Leonardi- esprimo grande soddisfazione per questo risultato. L’impegno, la costanza profusi sono stati ripagati. Ancora una volta questa Amministrazione ha saputo distinguersi per la sua concretezza, dimostrando

che lavorare seriamente porti ad ottimi risultati. Ribadisce Leonardi: “la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.