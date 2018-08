Campetto di Elce, più veloce della luce: quei tubi volanti sono stati eliminati ed al loro posto....

Più veloce della luce. Quei tubi volanti sono stati eliminati ed è stato creato un manufatto in laterizio per accogliere degnamente la canellina. Sotto l’olivo ora si può bere acqua fresca. Così come il contatore è stato incapsulato in una piccola struttura da cui fuoriesce un rubinetto. Non c’è che da congratularsi per l’iniziativa che ha visto in sinergia il Comune di Perugia e l’Associazione Nova Elce. Il presidente, geometra Carlo Giannotti, via social scrive: “Era in programma, ovviamente”. Bene così. Aspettiamo fiduciosi che con analoga tempestività possano essere risolte le altre criticità che l’Inviato Cittadino, dalle colonne di Perugia Today, non si stanca di segnalare.