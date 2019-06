Perugia, cadavere vicino alla stazione: mistero a Fontivegge

Si concentrerebbero negli ambienti della droga le indagini della polizia per fare chiarezza sulla morte di un uomo a Fontivegge. Il cadavere è stato ritrovato ieri sera, lunedì 24 giugno, all'esterno di un edificio ex Ferrovie dello Stato, nei pressi della fermata del minimetrò, dopo una segnalazione anonima.

Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa e potrebbe essere legato, come detto, al consumo di droga. Accertamenti in corso per dare un'identità alla salma.