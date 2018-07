"Prego perchè la tratta dalla Libia non finisca": da Perugia salta fuori il business "barconi" della Mafia Nigeriana

Da Perugia, cuore verde d'Italia, a Lampedusa estrema frontiera che ci divide dall'Africa, la distanza in linea d'aria è di 846 chilometri, ma seguendo il percorso strada-traghetto-strada-traghetto addirittura i chlilometri salgono 1.337. Una distanza importante. Eppure da Perugia, dopo le ultime due grandi inchieste della Questura su droga e prostituzione, si può incominciare a vedere bene cosa accadeva, cosa accade e forse cosa accadrà su alcuni di quei barconi mandati al massacro sul mediterraneo dalla Libia e destinati alle coste italiane della Sicilia. Uomini e donne dei barconi che al 90 per cento poi vengono direttamente prelevati dalle navi delle Ong in caso di pericolo. E dati i mezzi utilizzati si potrebbe dire sempre. Tranne purtroppo quando il mare fagocita tutto: vite, barche, speranze e affari criminali.

Al netto degli opposti schieramenti politici, degli odiatori seriali, dei radical chic e dei vecchi e nuovi razzisti, anche da Perugia si può capire che su quei barconi non ci sono soltanto persone che fuggono dalla Guerra - a cui va dato asilo - e dalla povertà a prescindere, ma ci sono anche forti interessi commerciali che trasformano persone in merce da piazzare sui vari mercati della criminalità anche di Perugia. C'è chi usa quei barconi, nascondendo il tutto tra povertà e chi è in fuga per non morire, per fare soldi, soldi veri. Le prove? Ci sono: ecco la tratta delle profughe da inserire nel mondo della prostituzione di Perugia e provincia. La polizia ha intercettazioni, testimonianze, denunce che dimostrano tutto questo tanto da aver liberato una ventina di ragazze e allo stesso tempo arrestati 8 individui nigeriani che dall'Umbria tiravano le file.

La "merce umana" in questo caso erano le giovani ragazze africane da importare. In Nigeria, nei villaggi più rurali, venivano individuate le più belle e convinte, alcune con la forza, ad iniziare un viaggio infinito. In camion, a piedi e con altri mezzi di fortuna fino in Libia. E qui, in campi improvvisati, attendono il giorno buono per essere spedite. Costrette a pagare il biglietto donandosi agli scafisti e a mediatori. La Squadra Mobile - tre anni di indagine approfondite - ha cristallizzato nell'inchiesta anche una testimonianza di una nuova schiava: "Sono partita dalla Nigeria insieme ad altri connazionali, uomini e donne. Poi siamo saliti su dei camion - ammassati come animali - per arrivare in Libia. Una volta qui sono stata reclusa in un campo profughi, picchiata e brutalizzata. Ho aspettato un mese prima di essere imbarcata". Alla domanda se la giovane ha pagato un biglietto la risposta è stata no. "Hanno preferito gli scafisti (un libico e un nigeriano), su richiesta esplicita, che mi concedessi sessualmente al posto del biglietto".