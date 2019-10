Calci e pugni sulla scalinata del Duomo davanti ai passanti

Le scalette del Duomo, piazza IV Novembre. Un gruppo di giovani, almeno uno con una bottiglia in mano. Forse discutono, probabilmente lo stavano facendo da prima che la fotocamera di un cellulare li immortalasse per un video di una trentina di secondi, durante i quali alcuni di loro si fronteggiano a calci e pugni. Un paio di loro finisce a terra, ancora botta tra i passanti, tra cui anche famiglie con bambini, atterriti che allungano il passo e iniziano a rumoreggiare.

Il gruppo si disperde, temendo, forse, l'arrivo della polizia. E' successo oggi, 7 ottobre, nella prima serata, da chiarire il contesto in cui il confronto è maturato, quello dello spaccio è la prima ipotesi che si affaccerebbe, ma riscontri in questo caso sono eventualmente da valutare. Il filmato ha fatto presto il giro delle bacheche social di molti perugini. La sicurezza in centro storico e nella città in generale è un tema sempre molto sensibile, anche in seguito ad alcuni episodi che si sono registrati nei mesi scorsi.

La polizia, allertata dai passanti, avrebbe rintracciato il presunto aggressore, la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Medicato al pronto soccorso il giovane che nel filmato si vede cadere a terra ed essere raggiunto da diversi colpi. Sul posto ritrovato anche un coltello.

(video dalla pagina Facebook di Massimo Monni)