Record di multe nei primi 5 mesi del 2019 a Perugia: ecco le due infrazioni più frequenti

Brutte notizie per gli automobilisti perugini, per quelli pendolari o per gli studenti automuniti. I dati ufficiali della Polizia Municipale indicano un preoccupante aumento delle sanzioni (le famigerate multe stradali) nei primi 5 mesi dell'anno: più 1400 rispetto l 2018. Tradotto in cifre: attualmente siamo a quota 24.081 verbali contro i 22.667. Tanti soldi che il comune dovrà incassare - anche se il 40 per cento non viene saldata entro un anno - anche in virtù di controlli serrati nell'acropoli e non solo.

Ma quali sono le infrazioni al codice della strada in cui cadono in fallo più spesso i perugini: i divieti di sosta (molti sulle strisce blu senz tagliandino con tagliandino scaduto) ma il vero incremento si registra sul fronte degli autovelox (fissi e mobili): si è passati da 208 multe nei primi cinque mesi del 2018 alla quota record di 1288 dello stesso periodo del 2019. In netto calo invece le violazioni della Ztl e il passaggio con il rosso ai semafori.