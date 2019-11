Maltempo, il Comune decide su scuole e dirama nuovo bollettino: Tevere in piena, monitoraggio

Come previsto da Umbria Meteo, anche dalla sala operativa del comune di Perugia arriva un bollettino meteo dove si parla di condizioni generali in via di miglioramento. Per questo, dopo la chiusura di sabato, è stata confermata la riaperture di tutte le scuole domani, lunedì 18 novembre. I servizi regionali e comunali sono impegnati nel monitoraggio dei corsi d'acqua con particolare attenzione al fIume Tevere dove è in atto una piena. "Per segnalazioni e richieste di intervento è attiva la centrale operativa della Polizia Municipale di Perugia che risponde h24 al numero 0755723232": hanno ricordato i vertici di Palazzo dei Priori.