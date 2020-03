Coronavirus, il bollettino medico di Perugia sui contagi. Romizi: "Chiuderò tutti i parchi cittadini"

Dopo controlli mirati, sopralluoghi e il bilancio delle denunce (della Muncipale) alla fine il sindaco di Perugia ha deciso di chiudere i parchi cittadini per limitare, complice anche il bel tempo, le uscite dei cittadini e gli assembramenti. Obiettivo: far spostare le persone solo per reali esigenze e non per fare passeggiate e incontrare amici all'aria aperta. Il picco del coronavirus secondo le previsioni è previsto per i prossimi giorni. L'ordinaza sarà emanata domani: "Vista la continua frequentazione di persone presso il percorso verde domani verrà emessa un’ordinanza per la chiusura dell’area di Pian di Massiano e di tutti i parchi cittadini".

Romizi ha anche comunicato che i casi risultati positivi al Covid-19 sono 27 in isolamento presso le proprie abitazioni, 6 casi ricoverati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia e 2 soggetti guariti. I dati di Perugia ufficiali sono questi. Ma ci sono anche schede che ne indicano di più (oltre 50) soltanto perchè vengono aggiunti dalle autorità sanitarie anche i ricoverati a Perugia seppur residenti fuori comune.