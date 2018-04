Rapinatore tenta il colpo nella boutique all'orario di chiusura: messo in fuga dalle commesse

Armato di pistola, molto probabilmente giocattolo, è entrato in scena nel locale per cercare di farsi consegnare l'intero incasso di giornata, ma qualcosa è decisamente andato storto tanto è vero che, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, il malvivente ha optato per la fuga senza prendere un soldo., Il fatto è avvenuto ieri sera - intorno alle 18,45 - in una importante boutique della città - Luisa Spagnoli -. Il rapinatore si è diretto verso la cassa intimando di consegnare tutto l'incasso, ma a quel punto tutto il personale presente si è praticamente ribellato a questa richiesta contrapponendosi all'uomo. Forse spaventato da questa reazione e dalla presenza di altri clienti nel negozio ha deciso di desistere e di fuggire senza portare via nulla. Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Perugia.