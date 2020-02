Maxi frode a Perugia da oltre 110 milioni di euro, blitz della finanza: 3 arresti

E' in corso dalle prime ore di questa mattina a Perugia un blitz della Guardia Di Finanza finalizzato ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone e un sequestro preventivo per equivalente di almeno 110 milioni di euro. I militari e la Procura della Repubblica di Perugia hanno scoperto una maxi “frode carosello” nel settore dei prodotti petroliferi su scala internazionale e sul riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

(aggiornamento nel corso della giornata)