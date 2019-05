Perugia, beccati a prostitute dalla municipale: sei maxi multe ai clienti

Tre perugini, tre risiedono fuori dal territorio del comune di Perugia. Tutti beccati dalla polizia municipale a prostitute e multati. Sei in totale le sanzioni elevate dai vigili urbani durante un controllo lungo via Corcianese e lungo la Strada Trasimeno Ovest nella notte tra giovedì e venerdì.

Tutti e sei, spiegano dalla polizia municipale, sono stati multati per non aver rispettato l'ordinanza del sindaco, la 408, per il Contrasto del fenomeno della prostituzione su strada. Le donne, identificate, sono risultate rumene.