Troppe risse all'interno di un disco-bar, il pugno duro del Questore: chiusura immediata

Risse in serie e il Questore Antonio Sbordone chiude un disco-bar situato alla periferia di Perugia. Si tratta di un provvedimento per 15 giorni di serrata. Al prossimo "richiamo" è a rischio la licenza. Il tutto è stato notificato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa Sociale, insieme alla Squadra Volante ed alla Polizia Scientifica. Una decisione importante che nasce dalle indagini condotte in questi giorni e relative agli episodi di rissa avvenuti all’interno del bar in questione. Per il Questore Sbordone gli episodi accaduti "rivestono un carattere di gravità ed allarme sociale per la collettività tale da costituire un oggettivo pericolo per l’Ordine e la Sicurezza pubblica".



