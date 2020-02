Ancora furti a Perugia e provincia: i cittadini segnalano due auto sospette in azione

Il fenomeno dei furti in appartamento non si placa a Perugia e provincia. Ancora segnalazioni dal capoluogo - area nord in particolare -, da Foligno, Gubbio e Gualdo. Ladri in grado di scalare, come gatti, grondaie per arrivare alle finestre che vengono poi regolarmente aperte con trapani e altri arnesi da scasso senza fare rumore. Gli orari dei raid in appartamento - sulla base delle segnalazione dei nostri lettori - sono sempre gli stessi: prevalentemente la mattina dalle 10 alle 12 e il tardo pomeriggio prima dell'ora di cena.

Nel perugino, nelle ultime 48 ore, diversi cittadini stanno segnalando due auto sospette: la solita Audi nera e una Fiat Punto (modello nuovo) color grigio. In entrambe le vetture ci sarebbero tre uomini, con il volto semi-nascosto da cappellini e sciarpe. Le due auto sospette, secondo quanto segnalato alla nostra redazione, si aggirano a bassa velocità nei centri abitati e nelle vie delle villette. Massima allerta dunque e segnalare tutto, come più volte chiesto, alle forze dell'ordine.