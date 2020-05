Coronavirus, agenzia di comunicazione perugina ha lavorato gratis per aiutare le imprese del territorio

Il coronavirus, in molti casi, ha tirato fuori anche il meglio di noi. Soprattutto in fatto di solidarietà e di sostegno per superare il blocco sociale e la chiusura per due mesi delle attività. L'agenzia di comunicazione MiglioriAmo, con molti clienti importanti da seguire, hanno deciso di mettere le proprie competenze (in forma gratuita), le proprie capacità e servizi. Come? Aiutando nella formazione e seguendo i servizi online di piccole e medie attività che si sono dovute reinventare per sopravvivere, sfruttando al meglio le opportunità dei social per mettere in vetrina i propri prodotti. Abbiamo chiesto di raccontare in prima persona, al gruppo MiglioriAmo, questa bellissima esperienza e opportunità.

“RAGAZZI IL MOMENTO È DAVVERO SFIDANTE E SERVE MASSIMO APPOGGIO ALLE AZIENDE. Cosa possiamo fare?” Così nasce l’idea di offrire il nostro servizio di Marketing in modo gratuito per 30 giorni. Aiutare le aziende ad usare i social per vendere di più era la via migliore per dare continuità ad aziende chiuse al pubblico. Abbiamo visto piccole imprese in ginocchio, imprenditori con le lacrime agli occhi ignari del proprio futuro e di quello delle proprie famiglie. Uno scenario complesso, in cui abbiamo dato il massimo e messo a disposizione gratuitamente, le nostre conoscenze avanzate sui Social. Hanno accettato il nostro aiuto più di 20 realtà del territorio Umbro, ricevendo formazione e supporto per riuscire a portare online la propria proposta.

C’è chi è riuscito a mantenere vivo il contatto con i clienti, chi ha attivato nuovi servizi ( trovando anche nuovi clienti ) , chi ha capito quanto è importante utilizzare i social in modo professionale perché sono una vetrina davvero pazzesca. In un momento in cui molti hanno capito la forza e la potenza dei Social, siamo stati felici di aiutare chi aveva bisogno. Per le realtà che hanno collaborato con noi in questo periodo è stato chiaro perché i social siano così potenti per aumentare le vendite 35 milioni di italiani li utilizzano per più di 3 ore al giorno

Saper intercettare l'attenzione di questo numero impressionante di persone può davvero mettere il turbo alle vendite e al fatturato. Oggi come MiglioriAmo, siamomolto focalizzati nell’aiutare i titolari di impresa con poco tempo e tanti impegni, a sviluppare un piano di Marketing efficace per aumentare le vendite.