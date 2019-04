Perugia, incidente al passaggio a livello: treno travolge un'automobile

Un'automobile è stata travolta da un treno all'altezza del passaggio a livello di Montebello. L'incidente si è verificato intorno alle 23. Dalle prime informazioni, nella vettura non ci sarebbero state persone, forse è stata abbandonata a causa di un problema meccanico sui binari, diventando un ostacolo imprevisto per il convoglio. Accertamenti in corso sull'accaduto, l'automobilista sarebbe riuscito a mettersi in salvo poco prima dell'arrivo del treno.