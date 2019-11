Furti in serie nelle case e spaccate nelle auto: sale l'emergenza criminalità a Perugia e provincia

Furti nelle abitazioni in provincia di Perugia, spaccate alle auto e assalti ad attività commerciali a Perugia. L'emergenza predoni cresce di giorno in giorno ed è sempre di più una priorità per cittadini e le forze dell'ordine. Non a caso il prefetto Claudio Sgaraglia ha chiesto più controlli nelle aree a rischio e negli orari notturni. Gualdo, Gubbio e l'area nord di Perugia sono ancora una volta i territori dei furti in serie in abitazioni isolate e in appartamenti. Se i centri storici sono stati risparmiati - in questo fine settimana difficile - le periferie e le frazioni invece sono state oggetto di una ventina di furti nelle ultime 72 ore.

I cittadini denunciano tutto sui social invitando tutti a vigilare. Ma i furti purtroppo non si arginano. Tra sabato sera e domenica mattina sono state tre le auto a Perugia soggette a furti e spaccate: in via della Pallotta e zona Cortonese. Tentato furto ad un ristorante cinese ma senza successo. Un soggetto, non ancora identificato, ha cercato di abbattere la porta a vetri del locale. Il tutto ripreso dalle telecamete.