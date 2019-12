Auto a metano prende fuoco nel traffico della zona unversitaria

Un'auto a metano è andata in fiamme nel primo pomeriggio di oggi, 20 dicembre. L'incendio si è verificato in via San Galigano, di fronte alle fontane romane, a un passo dalla zona universitaria e in una parte molto trafficata della città.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco visto la delicatezza dell'intervento che si è concluso senza conseguenze ulteriori se non per la vettura che è andata distrutta dalle fiamme.