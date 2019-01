IN BREVE Asili nido a Perugia, parte l'iscrizione per il 2019-2020: ecco le date e come iscriversi

Il giorno 7 Gennaio 2019 si aprono le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Comunali di Perugia per l’anno educativo 2019/2020, e si protrarranno fino al 31 gennaio 2019.

L'iscrizione può essere effettuata: On-Line nell'area SERVIZI DIGITALI/ON-LINE del sito www.comune.perugia.it o all’ Ufficio Asili Nido e Scuole dell’Infanzia in Piazza C. Coppoli, 3 Nuova Monteluce (secondo piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il lunedì e il mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.