Via Imbriani, si apre piccola voragine larga una ventina di centimetri ma profonda diversi metri

Si apre una voragine in via Imbriani. Se ne accorge, mentre è in zona per lavoro, l’operatore immobiliare Gianluca Papalini (amico e “corrispondente” di Perugia Today) che si mette “di guardia” e chiede l’intervento della municipale. La cavità non è molto ampia (per la larghezza di una ventina di centimetri) ma è profonda qualche metro. Tanto che dalla cavità si intravvede una porzione di annesso. Dice una residente di prossimità che sotto ci stanno dei fondi con volte a botte. Se il cedimento dovesse interessare il punto di equilibrio di una volta, crollerebbe tutto l’ambaradan.

“Lo strato di asfalto – commenta un passante – è sottile come un velo di cipolla”. “Lo fanno per risparmiare, ma così non dura niente”, il commento acido di una signora. Papalini, responsabilmente, attende l’intervento della polizia municipale, o quello dei vigili del fuoco, per evitare che possa essere coinvolta qualche auto, diretta nella sottostante via Enrico dal Pozzo o nel dedalo di viuzze che intersecano la via intestata al patriota napoletano. Sotto il peso di un veicolo, potrebbe accadere lo sprofondamento con le conseguenze immaginabili.