“Progetto Art Bonus dell’anno”: ultime 24 opre per votare il restauro perugino dei Giardini del Frontone, ecco come fare

Domani, sabato 6 gennaio è l’ultimo giorno a disposizione dei cittadini per votare il “progetto art bonus dell’anno”. La città di Perugia, come noto, partecipa al concorso nazionale, realizzato da Ales Spa in collaborazione con il MiBACT e Promo PA Fondazione, presentando l’intervento di restauro delle Statue dei Giardini del Frontone per un totale di euro 50.000,00 finanziati dai mecenati perugini. Tutti possono votare sul sito www.concorsoartbonus.it, con un semplice clic sia da computer che da smartphone cercando Perugia nella sezione Progetti e cliccando sulla foto delle Statue dei Giardini del Frontone.

Obiettivo del concorso è, da un lato, gratificare mecenati e la città che insieme hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese e, dall’altro,

divulgare sempre più l’erogazione liberale a sostegno del patrimonio artistico e culturale Art Bonus come opportunità per cittadini e imprese per dare valore alla cultura identitaria dei

loro territori. Il progetto vincitore, ovvero quello che otterrà più voti sulla piattaforma online, sarà poi premiato nel corso di un’apposita cerimonia nazionale, con un riconoscimento sia alla città che ai mecenati. Tutte le informazioni su Art Bonus e sul concorso Progetto Art Bonus dell’anno: www.concorsoartbonus.it - artbonus@comune.perugia.it

#ConcorsoArtBonus - #artbonusPerugia VIDEO UFFICIALE ARTBONUS 2017 https://youtu.be/64ECdN9JKlw