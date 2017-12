Per fare un regalo di Natale alla tua Perugia c'è tempo fino al 31 dicembre: diventa un mecenate, utilizza l'Art Bonus

Per fare un regalo di Natale 2017 c'è ancora tempo fino al 31 dicembre. Ma come è possibile? Semplice grazie all'Art Bonus che permette ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di regale arte, cultura, restauri ai monumenti cittadini ottenendo in compenso degli importanti sfravi fiscali. Ogni 100 euro donati 65 saranno recuperati e soltanto 35 alla fine usciranno realmente dalle casse dei donatori. Per diventare mecenati negli ultimi giorni del 2017 basta andare sul sito http://artbonus.comune.perugia.it/# e scegliere le opere finanziabili.

I donatori in questi 12 mesi sono stati 281 in totale, dei quali 30 con donazioni singole e 251 facenti parte del gruppo Pulchra Perusia. Complessivamente sono state pari 62mial 875 euro le donazioni in favore dei beni oggetto dell’Art Bonus.

“La nostra città – ha evidenziato il vice sindaco Urbano Barelli – si è segnalata a livello nazionale per essere la città che ha meglio gestito il progetto art bonus. Non perché qui siano state raccolte le somme più alte, quanto perché a Perugia si è registrata la maggiore diffusione dell’iniziativa, anche grazie alla presenza del gruppo Pulchra Perusia. Il dato positivo di Perugia, dunque, è che il numero di soggetti che hanno collaborato è il più diffuso d’Italia e questo ci riempie di soddisfazione”. Barelli ha evidenziato che le città non sono fatte solo di individui, ma soprattutto di comunità, ossia di un insieme di persone che condividono gli stessi obiettivi e lo stesso orizzonte. Molti giovani non percepiscono ancora questa dimensione ed allora sono proprio i tanti Mecenati, i Cucinelli e coloro che si impegnano giornalmente nel volontariato che rappresentano degli esempi da seguire da parte delle nuove generazioni.

L’elenco dei 30 donatori “singoli”, cui vanno aggiunti i 251 membri del gruppo Pulchra Perusia: Stafficci Alberto, Stafficci Paola, Scuola Mediazione Linguistica Perugia, Monaci Maurizio, Venanzi Luciano, Vignaroli Francesco, Di Pilla Alessandra, Pigliautile Matteo, Palmerini Autoricambi, Di Paterniano Francesca, Corbucci Michele, Guiducci Mauro, Mazzasette Franca, Cecconi Liliana, Lorenzi Aldo, Pittola Lorena, Rizzo Roberto, Morosi Sabrina, Catillo Demetrio, Schiaffella Maria Clelia, Dragoni Cristina, Arosio Marco, Briganti Mario, Brachelente Mauro, Belletti Edoarda, Melelli Laura, Petrilli Roberto, Benedetti Francesca, Burini Fabio, Franco Fabrizio.