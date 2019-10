Blitz dei carabinieri dopo indagini e pedinamenti in borghese: sequestrati 222 dosi di coca e un tesoretto

Quasi 200 grammi di coca, oltre 4mila di euro a disposizione, due telefoni cellulari per rispondere ai tanti clienti, di tutte le età, che si rivolgevano a lui anche più volte alla settimana per fare rifornimento di droga. I carabinieri della Compagnia di Perugia hanno arrestato un pusher albanese che aveva messo in piedi un vasto giro criminale. Si tratta di un uomo di 26 anni che era finito nel radar dell'Arma che monitorava il mercato della droga del capoluogo. Dopo una serie di pedinamenti, ieri è scattato il fermo del sospetto nel momento in cui stava vendendo alcuni grammi di cocaina. I militari hanno perquisito sia l'auto che l'appartamento dell'albanese scorprendo un vero e proprio tesoretto: ben 222 dosi già confezionate e pronte per essere vendute.