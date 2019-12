Scippato e scaraventato a terra davanti alla farmacia, soccorso dal 118

Uno strappo deciso al borsello, una spinta che lo ha fatto cadere a terra. Scippato e scaraventato al suolo per pochi euro. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, nei pressi della farmacia di Fontivegge, zona stazione ferroviaria.

L'uomo, di circa 50 anni, e non 70 come precedentemente appreso, riferisce l'Azienda ospedaliera, è stato soccorso e medicato sul posto dal personale del 118 intervenuto sul posto. Avrebbe riportato lesioni di lieve entità e ha rifiutato di essere portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Intanto sono in corso le indagini per risalire all'identità del rapinatore.