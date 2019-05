Investita dalle fiamme mentre accende una stufa: grave 79enne perugina

Gravemente ustionata per accendere una stufa. E' stata trasportata a Cesena una donna di 79 anni, residente nella prima periferia di Perugia, gravemente feritain più parti del corpo a seguito di un ritorno di fiamma.

L’infortunio, come riferisce una nota del Santa Maria della Misericordia, è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì e subito dopo l'allarme dato dai familiari sono stati attivati i soccorsi. Secondo quanto ricostruito, la donna stava alimentando la stufa con dell'alcol, operazione che ha innescato la fiammata che l'ha investita.

Le prime cure sono state prestate nella sala emergenza del Santa Maria della Misericordia da una equipe composta da dermatologi, dall’anestesista Ada Vecchiarelli, e dal personale del Pronto Soccorso, coordinato dalla dottoressa Nabilia Said.

Le ustioni di primo e secondo grado hanno riguardato oltre il 30% del corpo ed in particolare, torace, collo e viso. Dopo che la paziente è stata messa in sicurezza, i sanitari della centrale del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento presso il centro grandi ustionati di Cesena. Le condizioni della donna vengono considerate gravi e la prognosi è riservata.