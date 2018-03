Cantieri Anas lungo la Perugia-Ancona, tratto di strada chiuso al traffico per dieci giorni

Perugia-Ancona di nuovo sotto i ferri. Anas comunica che "da lunedì 19 marzo saranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un giunto di dilatazione sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”. Per consentire l’esecuzione degli interventi la strada sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato, con indicazioni sul posto".



Il completamento dei lavori "è previsto entro mercoledì 28 marzo". Insomma, dieci giorni di stop.