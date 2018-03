Perugia-Ancona, l'Anas conferma il fine lavori lungo il tratto Valfabbrica-Casacastalda

Tutto confermato: entro stasera sarà riaperto il tratto della Perugia-Ancona - Valfabbrica-Casacastalda - rimasto chiuso per lavori dal 19 marzo scorso. La conferma, seppur senza un orario, preciso, è arrivata direttamente dai vertici nazionale dell'Aanas. Il tratto era stato temporaneamente chiuso , con deviazione del traffico sul vecchio tracciato, per consentire l’esecuzione degli interventi di sostituzione di alcuni giunti di dilatazione. Anas, in qualità di stazione appaltante, aveva infatti contestato al costruttore dei difetti riscontrati su alcuni giunti dei viadotti, manifestatisi dopo l’apertura al traffico dell’infrastruttura, e ne aveva chiesto e ottenuto la integrale sostituzione a totale carico dell’impresa esecutrice.