Perugia-Ancona, il raddoppio delle corsie e la galleria Valfabbrica-Casacastalda si faranno: i lavori e la scadenza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d’appalto per i lavori di raddoppio a quattro corsie dell'unico tratto di strada statale della Perugia-Ancona - tra Valfabbrica e Casacastalda - ancora a due corsie dopo le annose difficoltà di una frana che non aveva permesso - per motivi di budget - l'aperura della seconda galleria. L'Anas dunque inizia l'iter per trovare una società disposta a fare questo lavoro considerato complesso ma fondamentale per completare la Perugia-Ancona sul versante umbro e soprattutto mettere in sicurezza un tratto di strada che ha registrato numerosi incidenti e vittime.

I lavori, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione di una seconda carreggiata affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale. Il tratto da raddoppiare, in particolare, è lungo circa 3,13 km di cui 2,42 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”.

Se la durata di esecuzione prevista è di 3 anni e 6 mesi, tra tempi tecnici per l'assegnazione e l'inizio, si rischia di superare abbandontemente i 5 anni. Il cantiere dovrebbe aprire nella primavera 2020, la conclusione per i più ottimisti è da prevedere alla fine del 2024. Sempre che non ci siano intoppi o fallimenti come già è accaduto più volte negli ultimi 10 anni negli altri tratti della statale ora completati.