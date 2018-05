FLASH La Perugia-Ancona cambia nome: sarà la "Strada di Francesco", nuova data del completamento

Un nuovo nome per la Perugia-Ancona: sarà la "Strada di Francesco". L'annuncio da parte di Anas è arrivato ad Assisi nel corso della presentazione del "Piano di valorizzazione turistico e cuturale" dell'asse viario che collega le Marche e l'Umbria. E c'è anche una nuova data per il completamento della direttrice: "L'apertura al traffico a quattro corsie è prevista nei primi mesi del 2019", sottolinea l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani.

Il punto dei lavori - La Perugia-Ancona, che comprende le strade statali 318 “di Valfabbrica” e 76 “della Val d’Esino”, spiega Anas, "è un’opera che ha richiesto un investimento complessivo di 760 milioni di euro". E ancora: "Ad agosto 2016 Anas ha aperto al traffico il tratto umbro. Sul tratto restante della i lavori procedono speditamente. In particolare sono in fase di completamento da parte della società Quadrilatero gli ultimi due lotti (Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico) per circa 21 km totali che da soli valgono un investimento di 400 milioni di euro".

A febbraio, prosegue Anas, "Quadrilatero ha aperto in configurazione provvisoria 7 km della nuova carreggiata realizzata, compresa la galleria «Gola della Rossa» che è la più lunga di tutto l’itinerario con i suoi 3,7 km. Complessivamente, su 21 km sono aperti 19 km di nuova carreggiata in configurazione provvisoria. L’apertura al traffico in configurazione definitiva a quattro corsie è prevista nei primi mesi del 2019".

“Umbria e Marche - ha affermato l’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani - stanno vivendo una fase storica dal punto di vista stradale grazie al Progetto Quadrilatero e ad altre importanti opere che Anas sta realizzando. Basti pensare che il nostro piano investimenti 2016-2020 prevede lavori per 2,9 miliardi di euro in queste due regioni. Dopo l’apertura della Foligno-Civitanova e del tratto umbro della Perugia-Ancona – ha aggiunto Armani – con il completamento di quest’ultima sarà definitivamente superato lo storico isolamento delle aree interne. I nuovi collegamenti possibili tra le due coste e verso le grandi vie di comunicazione - ha aggiunto - generano enormi opportunità per Umbria e Marche dal punto di vista economico-industriale, turistico e culturale”.

