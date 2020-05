Perugia-Ancona, lavori per due mesi e modifica della viabilità per gli svincoli di Fossato e Gualdo

Nuovo cantieri sulla Perugia-Ancona da parte dell'Anas. I lavori partiranno lunedì 11 maggio e saranno eseguiti per un risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale tra gli svincoli di Fossato di Vico e Gualdo Tadino.

Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia. Il traffico proveniente da Fabriano/Ancona sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Fossato di Vico, percorrerà un breve tratto di SS3 “Flaminia” in direzione Foligno/Roma, svolterà a destra in direzione Perugia (loc. Osteria del Gatto) e si reimmetterà sulla SS318 utilizzando lo svincolo “Gualdo Tadino/SS3”.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nel rifacimento della sovrastruttura stradale. Il completamento dei lavori è previsto entro il 13 luglio.