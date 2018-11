Incidente sulla Perugia - Ancona, camion ribaltato perde olio di oliva: corsia chiusa al traffico

Caos sulla Perugia - Ancona per un mezzo pesante ribaltato all'altezza di Sant'Egidio, in direzione Perugia.

E' accaduto poco prima delle 8 di questa mattina. Secondo quanto si apprende, un'autocisterna che trasportava olio d'oliva si è ribaltato lungo la strada, perdendo il carico e al momento è stata chiusa la carreggiata al km 1,900. Le deviazioni, fa sapere una nota dell'Anas, vengono segnalate in loco. In direzione Perugia l'uscita obbligatoria è Valfabbrica.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per provvedere alla rimozione del camion sulla carreggiata e da Perugia è in partenza anche l'autogru. Sul luogo dell'incidente è presente anche il personale Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza. Illeso l'autista del mezzo pesante.