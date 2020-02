Che botta! Contromano sulla Perugia-Ancona: maxi multa, patente sospesa e fermo amministrativo al mezzo

Una donna residente in provincia di Perugia è stata multata per 2.050 euro e in più per lei è scattato anche il fermo amministrativo dell’auto per tre mesi ed è stata revocata la patente di guida. Tutto questo perchè ha rischiato di provocare degli incidenti stradali guidando contromano sulla Perugia-Ancona nel tratto di Cancelli tra l'Umbria e le Marche. Grazie all’intervento di un Sovrintendente del commissariato di Fabriano, in quel momento fuori servizio, si è evitato il peggio.

Il poliziotto, infatti, quando si è accorto che l'auto stava sopraggiungendo contromano, ha iniziato a guidare a zig zag sulla corsia per impedire alle altre auto dietro di superarlo; infine è riuscito a stoppare la corsa contromano. La donna - avvisata del pericolo - ha fatta manovra (e imboccato la strada nel modo giusto) se ne è andata. Ma le conseguenze sono arrivate giorni dopo quando è stata identificata dalla video-sorveglianza stradale.