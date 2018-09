Auto in fiamme lungo la Perugia-Ancona, traffico in tilt

Auto in fiamme lungo la Perugia-Ancona nel pomeriggio di venerdì 21 settembre, intorno alle 18.30. Il veicolo incendiato si è fermato a lato della strada, tra Valfabbrica e Casacastalda.



Sul posto i vigili del fuoco con due squadre - una da Perugia e una da Gaifana - per spegnere il rogo e i carabinieri. Traffico in tilt.



Fortunatamente il conducente dell'auto è riuscito a scendere dall'auto in tempo. L'incendio sarebbe stato innescato da un guasto meccanico, ma gli accertamenti sono ancora in corso.