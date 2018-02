Perugia-Ancona, aperti due nuovi tratti di strada: slitta la data del completamento definitivo

Prima le cattive notizie: “Il completamento della direttrice è previsto per la fine dell’anno in corso”. Ovvero: la data di apertura della Perugia-Ancona sembra slittare di qualche mese. Ora le buone: apertura al traffico di altri due pezzi nel tratto marchigiano: entrambi tra Albacina e Serra San Quirico, in provincia di Ancona, comprendono la galleria “Gola della Rossa”, la più lunga dell’intero progetto Quadrilatero.

I due tratti in fase di apertura al traffico, sono lunghi rispettivamente 1,65 km e 5,3 km e comprendono 3 gallerie, per complessivi 5,2 km: la galleria “Gola della Rossa” (3,76 km), la galleria “Sassi Rossi” (1,435 km) e la galleria “Mariani” (137 m). Comprendono inoltre quattro viadotti lunghi complessivamente 951 metri, tra i quali il viadotto “Serra San Quirico Nord” (749 m) e il viadotto “Fiume Esino 2 nord” (102 m).

Tutte le strutture, spiega Anas, "sono realizzate in conformità alla normativa antisismica e sono dotate di cavidotti per fibra ottica e per le linee elettriche e telefoniche. Nell’attuale configurazione provvisoria il transito sarà consentito su due corsie, una per ogni senso di marcia. La sezione stradale in configurazione definitiva sarà composta da due corsie da 3,75 metri per ogni senso di marcia, due banchine laterali da 1,75 e due da 0,5 metri oltre allo spartitraffico centrale da 2,5 metri, per una larghezza totale di 22 metri".

Lo spostamento dei flussi di traffico sulla nuova carreggiata, spiega Anas, “ richiede fasi graduali che proseguiranno durante la notte.

Da domattina sarà quindi possibile transitare sul nuovo tracciato, in configurazione provvisoria a doppio senso di marcia, mentre i lavori proseguiranno sulla vecchia sede stradale adiacente che sarà ammodernata e costituirà la seconda carreggiata in configurazione definitiva”.

E ancora: “I 7 km di nuova carreggiata ultimati e in fase di apertura si aggiungono a 4,3 km già aperti per complessivi 11,3 km completati sui 13,7 previsti tra Albacina e Serra San Quirico, mentre sono interamente aperti i 7,5 km tra Fossato di Vico e Cancelli per un totale di circa 19 km sui 21 previsti. Al contempo proseguono i lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata adiacente, dove è in corso la demolizione e ricostruzione dei viadotti e l’adeguamento di impianti, barriere, segnaletica e piano viabile”.